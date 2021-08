per Mail teilen

Die Getreideernte ist so gut wie eingebracht. Zeit für die Landwirte in der Region Neckar-Alb Bilanz zu ziehen.

Im Großen und Ganzen sind die Landwirte zufrieden, so der Reutlinger Kreisbauernpräsidenten Gebhard Aierstock. Die Weizenerträge waren in den Kreisen Tübingen, Reutlingen und Zollernalb normal. Ebenso lagen die anderen Getreide in der Norm. Lediglich die Wintergerste hat nicht den erwarteten Ertrag gebracht. Wasserknappheit und Spätfröste haben ihr zugesetzt.

Unterdurchschnittliche Heuernte

Auch die Heuernte war unterdurchschnittlich. Trotz der positiven Erntebilanz stehen die Preise unter Druck. Denn Prognosen sagen hohe Ernteerträge in Osteuropa voraus. Insgesamt hoffen die Landwirte, dass den Verbrauchern in Erinnerung bleibt, dass regionale Produkte nicht nur während der Corona-Pandemie eine gute Wahl sind.