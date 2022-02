per Mail teilen

Am 29 März verhandelt der Verwaltungsgerichthof Baden-Württemberg eine Klage gegen die Tübinger Verpackungssteuer-Satzung. Die Steuer wird seit Anfang Januar erhoben. Noch ist nicht geklärt, ob sie rechtmäßig ist. Die Franchise-Nehmerin der Fastfood-Kette McDonald´s in Tübingen hatte geklagt. Sie will mit dem Normenkontrollantrag die Steuer stoppen. Diese stehe im Widerspruch zum Abfallrecht des Bundes.