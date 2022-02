Schulleiterin zu Geldstrafe wegen Beleidigung verurteilt

per Mail teilen

Das Rottenburger Amtsgericht hat eine Schulleiterin wegen Beleidigung und Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Schulleiterin verbal und auch körperlich übergriffig gegen Schülerinnen und Schüler geworden war. Schülerinnen soll sie als "Knochengestell" und "nuttig" beleidigt haben, einem Mädchen soll sie auf den Hintern geschlagen haben. Über ihren Verteidiger hat die Angeklagte alle Vorwürfe zugegeben. Nachdem diese bekannt wurden, hatte sich die Rottenburger Stadtverwaltung beim Schulamt vergeblich um die Beurlaubung der Rektorin bemüht. Ob sich die Lehrerin auch einem Disziplinarverfahren stellen muss, sei noch offen, so Stephan Meißner, von der Abteilung Schule beim Regierungspräsidium Tübingen auf Anfrage des SWR.