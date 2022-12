Seewald kämpft gegen Windräder im Nordschwarzwald

per Mail teilen

Bei Seewald (Kreis Freudenstadt) sollen acht Windräder gebaut werden. Doch die Gemeinde will sich gegen die Anlage wehren. Sie hat einen Anwalt eingeschaltet.

Die Gemeinde Seewald ist mit dem Bau von acht Windkraftanlagen auf ihrer Gemarkung nicht einverstanden. Das Landratsamt Freudenstadt hatte Seewald aufgefordert, zum vorgesehenen Bau von zwei Windrädern Stellung zu nehmen. Seewalds Bürgermeister Gerhard Müller forderte daraufhin, von einer Genehmigung abzusehen.

Einwohner befürchten Lärm und sehen Tourismus in Gefahr

Nun steht am Freitagabend eine Gemeinderatssitzung an. Der Gemeinderat will die Bürger über den aktuellen Stand informieren. Nicht nur viele Einwohner, sondern auch viele Gemeinderäte sehen die Pläne skeptisch. Sie befürchten zu viel Lärm und negative Auswirkungen auf den Tourismus.

Mit dem Windpark Simmersfeld würden sich bereits fünf Windräder auf Seewalder Gemarkung befinden, so Bürgermeister Gerhard Müller. Welche rechtlichen Möglichkeiten die Gemeinde überhaupt hat, das will am Abend ein Anwalt den Bürgern und Räten erklären.