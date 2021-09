Geothermiebohrung in Bad Urach geht weiter

In Bad Urach im Kreis Reutlingen wird in den kommenden Wochen wieder nach Thermalwasser gebohrt. Am Mittwoch hat die Stadt die Pläne der aktuellen Geothermiebohrung vorgestellt.

Die Bohrgeräte am Rande des Kurparks von Bad Urach sind aufgestellt. Um die 50 Tonnen schwere Anlage ist eine hohe Schallschutzwand gezogen. So soll die Lärmbelastung für die Anwohner möglichst gering gehalten werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Gebohrt wird tief in die Erde. Es soll eine zusätzliche Thermalwasserquelle erschlossen werden, auf die zugegriffen werden kann, sollten die momentan genutzten Quellen für das Thermalbad versiegen. Um die 50 Tonnen schwere Geothermie-Anlage am Rande von Bad Urach wurde eine hohe Schallschutzwand gebaut. Sie soll die Anwohner vor Lärm schützen. Stadtverwaltung Bad Urach Gewinnung von Wärme und Strom Die Stadtverwaltung von Bad Urach will zudem künftig mithilfe von Warmwasser Wärme und Energie erzeugen. Mit dem 57 Grad heißen Thermalwasser könnte Heizenergie für rund 500 Haushalte im Kurgebiet gewonnen werden. Es gebe aber keine Garantie, dass die Bohrungen den gewünschten energetischen Erfolg erzielten, betont die leitende Ingenieurfirma. Gebohrt wird laut Stadtverwaltung bis vorraussichtlich Mitte Januar 2022. Erste Bohrungen waren erfolglos Bereits von 1978 bis 2004 hat Bad Urach versucht, mithilfe von Erdwärme Strom zu erzeugen. Dieses Vorhaben scheiterte aber wegen verschiedener technischer Probleme. Seither sind die 2,8 und 4,4 Kilometer tiefen Bohrungen ungenutzt. Die Löcher zu füllen wäre mit 1,5 Millionen Euro sehr teuer und nicht nachhaltig, so die Stadt. Im Sinne des Klimaschutztes habe man sich daher dazu entschieden, "diese natürliche und umweltschonende Energiequelle so gut wie möglich weiter zu nutzen," heißt es in einem Flyer zum Geothermie-Projekt. Der Lageplan zeigt, wo in Bad Urach nach Thermalwasser gebohrt wird. Stadtverwaltung Bad Urach Grünes Licht vom Gemeinderat Mitte Juni 2021 hat der Gemeinderat von Bad Urach der Vergabe der Bauarbeiten als auch der Aufnahme eines Kredites zugestimmt. Insgesamt investiert Bad Urach rund zwei Millionen Euro in das Geothermie-Projekt, ein Viertel davon zahlt das Land Baden-Württemberg.

