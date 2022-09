Safran, Linsen und Honig - Genussweg auf der Schwäbischen Alb

Wer die Natur mit allen Sinnen erleben will, sollte sich den neuen Genusswanderweg auf der Schwäbischen Alb einmal genauer ansehen. Zwei Monate - bis Ende Oktober - kann man in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) allerlei Köstlichkeiten wie Alblinsen, Albsafran und Landschaften wie die Wachholderheiden entdecken. Ausgesucht haben den Wanderweg auf Zeit die Gemeinde Sonnenbühl und der dort ansässige Tourismusverein. SWR Reporterin Luisa Sophie Klink ist schon in den Genuss des neuen Weges gekommen. Über fast zehn Kilometer geht’s vorbei an Wäldern, Wiesen, Feldern, Quellen und der Bärenhöhle: