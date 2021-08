Eine Genossenschaft hat die Tübinger Traditions-Buchhandlung Gastl gerettet. Die Inhaberin wollte das Geschäft altershalber aufgeben.

32 Mitglieder kamen in Tübingen zur Gründung am Donnerstagabend. Insgesamt haben 227 Personen Interesse an Anteilen. Entsprechende Bereitschaftsformulare seien schon unterschrieben. So kommen laut Vorstandsmitglied Evelyn Ellwart 130.000 Euro Kapital zusammen. Viele wollen sich auch ehrenamtlich in der Gastl-Buchhandlung engagieren. Unter den Mitgliedern seien einige gelernte Buchhändler, so Ellwart.

Inhaberin von Traditionsbuchhandlung geht in Rente

Bei Gastl findet man vor allem Fachliteratur. Schwerpunkt sind Theologie, Philosophie und Soziologie. Die Inhaberin geht in Rente und hatte keinen Nachfolger gefunden. Eine Interessengruppe wollte sich nicht damit abfinden. Auch die kleinen Buchläden müsse es weiter geben, so Ellwart. Diese möchte man mit der Form der Genossenschaft erhalten. Ab September soll die Umwandlung in eine Genossenschaft vollzogen sein. Die möchte dann zusätzlich zu den zwei Mitarbeitenden weitere einstellen.