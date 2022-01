Zwei positive Corona-Fälle bei Routinetests in Tübinger Gemeinschaftsschule

Schnelltests, Präsenz, Fernunterricht - die Schulen haben viele Regeln vom Ministerium bekommen. Auch die Tübinger Gemeinschaftsschule West testet zum Schutz vor Corona.

Zwei Mal positiv: So lautete am Montagmorgen kurz nach Unterrichtsbeginn das Ergebnis der Schnelltests für die Schülerinnen und Schüler an der Gemeinschaftsschule West in Tübingen. Die Schule hat rund 500 Schülerinnen und Schüler und 75 Lehrkräfte. Die vermehrten Tests in der ersten Unterrichtswoche nach den Weihnachtsferien sind Teil eines ausführlichen Katalogs von Anweisungen, die das Gesundheits- und das Kultusministerium des Landes an die Schulen geschickt haben. So sollen, wie an der Tübinger Gemeinschaftsschule in zwei Fällen gelungen, mögliche Infektionsketten schnell unterbrochen werden.

Schnelltest in Tübingen schon Routine

Dass der Schulalltag erstmal mit einer Corona-Testaktion beginnt, ist für die Schülerinnen und Schüler der Tübinger Gemeinschaftsschule West nicht ungewöhnlich. Auch am ersten Tag nach den Weihnachtsferien absolvierten sie ihre Schnelltests routiniert und gelassen. Sie freuten sich, dass sie zum Präsenzunterricht in die Schule kommen dürfen. Ginge es nach dem Willen der Bildungsgewerkschaft GEW, dann würde sogar 14 Tage lang täglich getestet. Die Konrektorin der Tübinger Schule, Isabel Heisig, hätte grundsätzlich nichts gegen tägliche Tests. Sie meint aber, das jetzt von der Landesregierung vorgegebene Verfahren sorge schon für viel Sicherheit.

26 Millionen Euro zusätzlich für mehr Tests

"Bis wir noch mehr über die Omikron-Variante wissen, wollen wir mit den zusätzlichen Tests den Gesundheitsschutz für Kinder und Jugendliche erhöhen", teilte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) mit. Um mehr über die Omikron-Verbreitung herauszufinden, will die Landesregierung das Testnetz an Schulen und Kitas sowie in der Kindertagespflege enger stricken. Darum stellt das Land - zusätzlich zum bereits vorgesehenen Geld - 26 Millionen Euro zur Verfügung. Bis zum Beginn der Faschingsferien am 25. Februar sollen die Häufigkeit von Tests und der getestete Personenkreis ausgeweitet werden.

Tägliche Tests für Nicht-Geboosterte

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hat vor allem Personen im Blick, die noch keine Booster-Impfung erhalten haben. Die Landesregierung sieht vor, dass sich alle nicht-geboosterten Schülerinnen und Schüler in der ersten Woche nach den Ferien täglich testen lassen, wenn an ihrer Schule Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. Ab der zweiten Schulwoche stehen laut Mitteilung der Ministerien drei Schnelltests oder zwei PCR-Tests für Kinder und Jugendliche auf dem Pflichtprogramm, wenn diese nicht geboostert sind. Laut Schopper soll das vermehrte Testen dabei helfen, den Präsenzunterricht zu sichern. Für nicht-geboostertes Personal der Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gilt seit Ferienende eine tägliche Testpflicht.

Fernunterricht muss genehmigt werden

Falls der Präsenzunterricht nicht vollständig gesichert werden kann, dürfen Schulen nach Angaben des Kultusministeriums für einzelne Klassen, Bildungsgänge oder auch die gesamte Schule auf Fernunterricht oder auf die Kombination aus Fern und Präsenz, den Hybridunterricht umstellen. Das muss die zuständige Schulaufsicht allerdings genehmigen. Außerdem müssen die Schulen zuvor alle zur Verfügung stehenden Ressourcen ausschöpfen.

Präsenzunterricht möglichst lange erhalten

Für Schülerinnen und Schüler in besonderen Lernsituationen empfiehlt die Landesregierung, den Präsenzunterricht möglich lange aufrecht zu erhalten. Dies gilt unter anderem für die ersten Jahrgangsstufen an Gymnasien sowie für die Klassen 9 und 10 an Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen Real- und Werkrealschulen, aber auch an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Ebenso sollen Abschluss- und Prüfungsklassen der beruflichen Schulen so lang wie möglich in Präsenz unterrichtet werden.