An der Gemeinschaftsschule West geht ein turbulentes Schuljahr zu Ende: Der erste Abi-Jahrgang ist verabschiedet, auch die Neunt- und Zehntklässler haben ihren Abschluss in der Tasche. Am Wochenende wurden gefeiert.

Ein ständiges Hin und Her zwischen geöffnet und geschlossen, dazu Corona-Tests und Maskenpflicht im Unterricht - das Schuljahr an der Gemeinschaftsschule West in Tübingen war aufregend. Für alle Absolventinnen und Absolventen der Schule war das kein einfaches Jahr. Auch nicht für die Zehntklässler, die am Wochenende ihren Abschluss gefeiert haben.

Abschluss unter Corona-Bedingungen

Und dennoch: Sie haben es geschafft. In kleinen Tischgruppen sitzen die Neuner und Zehner mit ihren Familien im Foyer der Schule. Die Schulband spielt, Jessica Schock, Klassenlehrerin der 10b, ist die Frontsängerin und rundum zufrieden mit ihrem Jahrgang. Sie verabschiede die Schülerinnen und Schüler mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

"Ich bin froh, dass es rum ist und glücklich, dass die Kinder es geschafft haben. Und auch ein bisschen stolz, dass die Kinder jetzt hier raus können und irgendwo anders was Tolles anfangen können!"

Auf dem Pausenhof sind Stehtische aufgebaut, alles ist mit Blumen geschmückt, an den Bäumen hängen Lampions. Die Stimmung ist ausgelassen. Eltern, Abschlussschüler und Lehrkräfte plaudern miteinander. Marta und Nico, beide aus der 10b, sind froh, dass sie den Abschluss jetzt endlich in der Tasche haben. Das sei kein leichtes Abschlussjahr gewesen, sagen beide. Sie sind froh, dass sie zumindest das letzte halbe Jahr vor der Prüfung wieder in die Schule konnten, um Fragen zu stellen, sich vorzubereiten.

Und nun?

Für einige der Abschlussschüler geht es nach den Ferien gleich weiter mit Schule. Marta und Nico wollen beide auf eine weiterführende Schule wechseln. Nico geht aufs Berufskolleg und will später mal als Prüfingenieur zum TÜV, Marta würde gerne an der Gemeinschaftsschule West weitermachen bis zum Abitur.

Kein Corona-Bonus bei den Prüfungen

Alle Schülerinnen und Schüler der 10b haben ihren Abschluss geschafft. Dabei seien die Abschlussprüfungen der Zehner in diesem Jahr gar nicht so leicht gewesen, sagt Schock. Es gab zwar mehr Zeit für die Prüfungen, die Aufgaben habe das Kultusministerium aber nicht einfacher gemacht, so die Lehrerin. Einen Corona-Bonus hätten die Prüflinge also nicht bekommen. Vor allem im Fach Mathematik, dem "Endgegner", wie es die Klassenlehrerin gerne nennt, seien die Aufgaben ziemlich schwer gewesen.

Jetzt geht’s in die Sommerferien, im September geht es dann wieder von vorne los. Ob das neue Schuljahr ein ganz Normales wird? Das weiß auch Lehrerin Jessica Schock nicht vorherzusehen. Sie hoffe auf das Beste, richte sich aber vorsorglich auf das Schlimmste ein. Denn eines habe man in den letzten Monaten gelernt: Planen könne man in diesen turbulenten Zeiten nicht.