Der Tübinger Gemeinderat hat sich am Donnerstagabend mit einer Resolution gegen Oberbürgermeister Boris Palmer gewandt. Palmer selbst enthielt sich der Stimme.

Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat von Tübingen eine Resolution gegen umstrittene Äußerungen des Oberbürgermeisters Boris Palmer (Grüne) beschlossen. Dabei ging es um die Behandlung von Corona-Patienten. 23 Mitglieder votierten am Donnerstagabend für den Antrag, 11 dagegen. Das teilte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Martin Sökler, mit. Es gab 6 Enthaltungen. Die große Mehrheit der Grünen-Stadträte stimmte gegen die Resolution. Palmer selbst enthielt sich, wie Sökler weiter mitteilte.

Das Gremium missbillige die Aussagen "mit allem Nachdruck", hieß es in dem Antrag mehrerer Fraktionen. Das Gremium tagte per Videokonferenz.

Umstrittenes Fernsehinterview

Palmer hatte Ende April in einem Fernsehinterview gesagt: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Seiner Meinung nach waren die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns gravierender und könnten etwa das Leben armutsbedrohter Kinder kosten. Palmer räumte aber nach heftiger Kritik ein, dass sein Satz Anlass zu Missverständnissen gegeben habe.

Keine unmittelbaren Konsequenzen für Palmer

Eine Resolution des Gemeinderats wie diese gilt als öffentliche Rüge des Oberbürgermeisters. Unmittelbare Konsequenzen muss Palmer durch diesen Beschluss nicht fürchten. Bereits 2018 hatte eine Mehrheit des Gremiums eine Resolution gegen Palmer beschlossen. Damals hatte sich Palmer über einen wohl rüpelhaften Radfahrer geärgert und wegen dessen dunkler Hautfarbe auf einen Asylbewerber geschlossen.

Bis auf die Grünen hatten alle Tübinger Gemeinderatsfraktionen die Erklärung unterzeichnet. Palmers Aussagen legten nahe, das Leben älterer oder kränkerer Menschen sei weniger wert und weniger schützenswert als das junger Menschen. Sie würden jegliche Empathie und den allen Menschen gegenüber notwendigen Respekt vermissen lassen. Seine Aussage sei falsch und politisch verantwortungslos.

Palmer vermisst im Gegenzug ebenfalls Empathie

In einer Stellungnahme für den Gemeinderat bat Palmer, von der Resolution Abstand zu nehmen. Er vermisse in der Resolution jegliche Empathie und bedauere sehr, dass die falsche und nicht haltbare Deutung seiner Aussagen durch den Beschluss erneut in die Öffentlichkeit getragen werden sollen.

"Meine engsten Mitarbeiterinnen, meine Familie und ich selbst werden seit Tagen beschimpft, beleidigt und mit dem Tod bedroht." OB Boris Palmer (Grüne)

Niemals habe er gedacht oder nahegelegt, das Leben älterer oder kranker Menschen sei weniger Wert, so Palmer weiter. Es sei zu befürchten, dass die Urheber der Verbalinjurien sich durch den Beschluss der vorliegenden Resolution bestätigt sehen oder zu weiteren Angriffen ermutigt werden.

Kretschmann zum Streit um Palmer: "Von den Bäumen runterkommen"

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte in dem parteiinternen Streit um den Umgang mit dem Tübinger Oberbürgermeister zur Mäßigung aufgerufen und ihn bereits vor rund einer Woche in Schutz genommen. "Ich würde jetzt mal raten, dass man etwas von den Bäumen runterkommt und etwas abrüstet", hatte er in Stuttgart gesagt.

Der Vorstand der BW-Grünen hatte Palmer am Freitag aufgefordert, die Partei zu verlassen. Zudem hatten die Grünen-Spitzen im Bund, im Land und im Kreisverband Tübingen erklärt, ihn nicht mehr politisch unterstützen zu wollen. Andere Grünen-Mitglieder sprachen sich gegen Maßnahmen gegen Palmer aus. Man solle den Dialog mit ihm suchen, heißt es in einem Schreiben, das etwa die frühere Vizepräsidentin des Bundestags, Antje Vollmer und der Landtagsabgeordnete Martin Hahn unterzeichneten.