per Mail teilen

Der Gemeinderat Horb will die direkte Anbindung der Gäubahn an den Stuttgarter Hauptbahnhof erhalten. In einer Resolution sprach er sich dagegen aus, dass die Gäubahn für eine Übergangsphase nur bis Stuttgart-Vaihingen fährt, wie es im Zuge des Bahnprojekts Stuttgart 21 geplant ist. Eine Umleitung der Gäubahn über Tübingen und Reutlingen zum Stuttgarter Hauptbahnhof lehnt der Horber Gemeinderat ebenfalls ab.