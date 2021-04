Die Gemeinde Bisingen im Zollernalbkreis könnte eine weitere, sehr große Gewerbefläche bekommen - mit über 38 Hektar. So steht es im Entwurf des neuen Regionalplans. Die Fläche an der B27 wird bislang als Ackerland genutzt. Die Idee sorgt für Diskussionen. Der Regionalverband Neckar Alb ist grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber weiteren Gewerbeflächen für Bisingen. Allerdings: Nur in interkommunaler Zusammenarbeit mit Balingen. Denn auch in der benachbarten Kreisstadt gehen langsam die Gewerbeflächen aus. Der Gemeinderat Bisingen hat das Thema diese Woche besprochen und ist grundsätzlich dafür. Allerdings hat Bisingen bereits ein Gewerbegebiet mit Ausbau-Potenzial und auf der vorgesehenen Fläche an der Bundesstraße baut ein Landwirt Getreide an. Im Balinger Gemeinderat steht das Gewerbegebiet kommende Woche auf der Tagesordnung.