Gelungener Saisonstart für die TuS Metzingen: In der ersten Handball Bundesliga besiegten die Tussies Buchholz-Rosengarten mit 31:28. In der ersten Hälfte war die Partie lange ausgeglichen, erst in der Schlussphase konnten sich die letztjährigen Tabellendritten aus Metzingen absetzen und das Spiel für sich entscheiden. Kommenden Samstag steht dann für die Tussies das erste Heimspiel an. Gegner ist dann Bad Wildungen.