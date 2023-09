Kriminelle haben in der Nacht auf Dienstag im Haigerlocher Ortsteil Stetten einen Geldautomat in die Luft gejagt. Dabei wurde auch ein Haus erheblich beschädigt. Ein Anwohner schreckte aus dem Schlaf.

Unbekannte haben um kurz nach zwei Uhr laut Polizei einen Geldautomaten gesprengt. Verletzt wurde dabei niemand. Aber der Schaden soll beträchtlich sein. Er liegt bei mindestens 100.000 Euro.

Der Automat befand sich in einem Firmengebäude. Der Schaden ist massiv. Das Treppenhaus des Gebäudes muss vermutlich abgerissen werden: Von unten bis oben sieht man Risse. Wegen Einsturzgefahr wurde das Treppenhaus am Dienstagvormittag abgestützt. Der Geldautomat im Erdgeschoss ist kaum noch als solcher erkennbar. Fensterscheiben sind zertrümmert, die Belüftungsanlage ist kaputt, umstehende Autos sind beschädigt.

Ein Loch klafft in der Wand. Kriminelle haben in Haigerloch-Stetten einen Geldautomaten gesprengt. Verletzt wurde niemand. SWR Rebecca Schnell

Wie die Polizei dem SWR sagte, haben die Täter kein Geld entwendet. Der Kern des Automaten sei verschlossen. Das heißt: Die Explosion hat dem Geldautomaten weniger geschadet als dem Gebäude. Björn Boscheinen, Miteigentümer des Gebäudes ist frustriert, denn erst kürzlich wurden Teile des Hauses saniert.

Angriffe auf Geldautomaten nehmen zu

Immer wieder werden in Baden-Württemberg Geldautomaten gesprengt. So sind im ersten Halbjahr dieses Jahres 17 Geldautomaten gesprengt worden. Dies seien so viele wie im Vorjahreszeitraum, teilte das Innenministerium in Stuttgart vor wenigen Wochen mit. Auch wenn Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Ländern erheblich weniger von dem Thema betroffen sei, gehe von jeder einzelnen Tat durch den teils lebensgefährlichen Einsatz von Sprengstoffen und das rücksichtslose Fluchtverhalten der Täter eine erhebliche Gefahr auch für Unbeteiligte aus.