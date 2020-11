Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium gibt 4,3 Millionen Euro an elf sogenannte Welcome Center für internationale Fachkräfte. Das Welcome Center Schwarzwald-Baar-Heuberg bekommt rund 550.000 Euro, das im Nordschwarzwald knapp 380.000 Euro. Die Welcome Center dienen Unternehmen als Anlaufstelle für Fragen rund um die Anstellung und schnelle Integration internationaler Fachkräfte. Die schwierige Situation durch die Corona-Pandemie dürfe nicht dazu führen, dass Bemühungen nachließen, internationale Fachkräfte zu gewinnen, hieß es in einer Mitteilung.