Das Land investiert rund 17 Millionen Euro in den Bau von Behinderteneinrichtungen. Dies teilte das Sozialministerium mit. Knapp zwei Millionen davon fließen in neue betreute Wohnanlagen in Rottweil, Tübingen, Tuttlingen und Reutlingen. Den größten Zuschuss vom Land erhält ein geplanter Neubau in Rottenburg (Kreis Tübingen).