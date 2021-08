Das Land unterstützt den Schwäbische Alb Tourismusverband mit 29.000 Euro. Der Förderbescheid wurde am Dienstag in Bad Urach (Kreis Reutlingen) übergeben. Laut Mitteilung des Tourismusverbandes wolle man mit dem Geld unter anderem die digitale Albcard verbessern. Die Buchungszahlen touristischer Gäste lägen in diesem Sommer über denen des Vorsommers, so Verbandsvorsitzender Mike Münzing.