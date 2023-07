Seit Wochen werden im Kreis Tübingen immer wieder die Gelben Säcke nicht abgeholt. Jetzt beschwert sich der Landrat bei der Entsorgungsfirma ALBA und beim Umweltministerium.

Seit Wochen sind sie ein wiederkehrendes Problem: liegengebliebene Gelbe Säcke im Kreis Tübingen. Nun beschwert sich Landrat Joachim Walter (CDU) in einem offenen Brief bei der zuständige Müllentsorgungsfirma ALBA und beim baden-württembergischen Umweltministerium.

Walter: "Der Müll fliegt durch die Gegend"

"Tagtäglich gehen bei uns Anrufe und E-Mails wütender Bürgerinnen und Bürger ein, die sich über tage- oder gar wochenlang liegengebliebene Gelbe Säcke beschweren", so Walter in seinem offenen Brief. Der Müll fliege buchstäblich in der Gegend herum, denn die Gelben Säcke an den Straßen würden langsam zerfleddern. Walter fordert von ALBA konkrete Lösungen für das Müllproblem. Die Firma habe Lösungen angekündigt. Die würden aber nach wie vor nicht umgesetzt.

Viele Beschwerden beim Landratsamt Tübingen

Obwohl das Landratsamt für dieses Problem nicht zuständig sei, müssten die Beschäftigten die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger auffangen, schreibt Walter weiter. Verantwortlich für die gelben Säcke im Kreis Tübingen sei das Duale System. Und das habe das Entsorgungsunternehmen ALBA beauftragt. Walter hat seinen Beschwerdebrief auch an die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) geschickt. Er bittet die Ministerin darin, dass sich ihr Ministerium als Aufsichtsbehörde für das Duale System Deutschland um die Missstände kümmert.