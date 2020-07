Zu einem Polizeieinsatz in einem Intercity-Zug ist es am Wochenende im Bahnhof Tuttlingen gekommen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, hätten sich mehrere Fahrgäste in dem Zug geweigert, eine Alltagsmaske zu tragen. Die Gruppe aus 12 Personen war offensichtlich auf dem Weg zu einer Demo gegen die Corona-Vorschriften gewesen. Ein 58-jähriger bestand darauf, ohne Mund-Nasen-Schutz transportiert zu werden. Für ihn endete die Fahrt in Tuttlingen.