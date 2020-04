Der Ortsverband der SPD Reutlingen würdigt den ehemaligen Reutlinger Oberbürgermeister Oskar Kalbfell. Der Politiker war vor 75 Jahren in Reutlingen-Betzingen auf einen Panzer der französischen Besatzer gestiegen, um die Stadt vor einer weiteren Zerstörung zu bewahren. Kalbfell habe mit seinem Leben dafür gebürgt, dass Reutlingen kampflos übergeben wurde, so die SPD in Reutlingen. Eine Gedenkveranstaltung will die SPD-Fraktion wegen des Versammlungsverbotes nachholen.