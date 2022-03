Internationaler Tag gegen Polizeigewalt: Gedenkstunde für Epple

Eine Aktionsgruppe lädt am Abend zu einer Gedenkstunde für Richard Epple in Tübingen ein. Die findet im Rahmen des Internationalen Tages gegen Polizeigewalt statt. Der 17-jährige Epple starb 1972 durch eine Polizeikugel. "Auch ohne ihn gekannt zu haben ist es uns ein Bedürfnis an Richard Epple zu erinnern. An einen von vielen, die infolge von Polizei-Gewalt starben", schreibt die Aktivisten-Gruppe. Der junge Lehrling starb in Herrenberg in seinem Wagen, nachdem die Polizei in Tübingen die Verfolgung aufgenommen hatte.

Das Jugendzentrum am Tübinger Hauptbahnhof ist nach Epple benannt. Dort findet ab 18 Uhr die Gedenkstunde mit Kerzen und Blumen statt. Der Internationale Tag gegen Polizeigewalt wurde 1996 von einer Aktivistengruppe ins Leben gerufen. Am 15. März wurden in der Schweiz zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren Opfer von Polizeigewalt. Weitere Aktionen gibt es auch in Frankfurt, Kiel, Leipzig, Dresden und Berlin.