Die Gedenkstunden zum Jahrestag der Reichspogromnacht finden in diesem Jahr wegen Corona nicht wie gewohnt statt. In Tübingen rufen mehrere Gruppen zum stillen Gedenken auf und haben ihre geplanten Beiträge auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) legt Blumen am Synagogenplatz nieder. Auch der Jugendgemeinderat erinnert unter anderem mit einem Transparent am Epplehaus an die jüdischen Opfer. In Reutlingen rufen die jüdische Gemeinde, Vertreter der Stadt, Schulen und der Arbeitskreis christlicher Kirchen dazu auf, zu Hause innezuhalten und den Opfern des NS-Terrors zu gedenken.