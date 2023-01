Die einen nennen es Mutscheln, die anderen Paschen. In viele Gemeinden im Landkreis Reutlingen an den Tagen um Dreikönig um die Wette gewürfelt. Dabei geht es um Hefegebäck.

An vielen Orten in der Region sind sie Tradition: Würfelspiele um den Dreikönigstag herum. Gespielt wird dabei meistens um ein Gebäck aus Hefeteig. "Mutscheln" nennt man das in Reutlingen, "Sternpaschen" in Pfullingen. In Münsingen wird am 5. Januar um das "Hirschhörnle" gespielt. Dafür hat die Bäckerei Hoffmann am frühen Morgen etwa 100 dieser Hirschhörnle gebacken.

Junge Tradition in Münsingen

Das Hirschhörnle soll das Geweih eines Hirsches darstellen. Es ist dem Stadtwappen von Münsingen nachempfunden. Produziert wird das Hefegebäck traditionell am 5. Januar. Und am Abend muss dann darum gewürfelt werden.

Anders als der Mutscheltag in Reutlingen oder das Sternpaschen im benachbarten Pfullingen ist der Hirschhörnletag in Münsingen eine relativ junge Tradition. Dem Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger zufolge wurde in Münsingen immer wieder der Mangel an örtlichen Traditionen beklagt, deswegen rief man 1982 den Brauch ins Leben. Mit der Idee lehnten sich die Münsinger dabei eng an den Reutlinger Mutscheltag an, so Bausinger.

In der Bäckerei Hoffmann in Münsingen werden am 05. Januar Hirschhörnle gebacken. SWR Katharina Kregel

Gebacken werden die Hirschhörnle nur in Münsingen und auch nur am 5. Januar. Als letzte Bäckerei, die bei der Tradition mitmacht, produziert die Bäckerei Hoffmann am 5. Januar etwa 100 Hirschhörnle. Dabei sei das Interesse an den Backawaren in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Früher habe man noch 400-500 Hörnle produziert, so Bäckermeister Jürgen Hoffmann.

Würfelspiele an Dreikönig auch in Reutlingen und Pfullingen

In Reutlingen und Pfullingen gibt es das Mutscheln und das Sternpaschen schon sehr lange. Wie lange genau, ist nicht bekennt. Die Ursprünge liegen im Dunkeln. Die Stadt Reutlingen bezeichnet den Mutscheltag jedenfalls als echten Reutlinger Brauch mit jahrhundertealter Tradition. Schon im 13. Jahrhundert gab es in der Stadt den Familiennamen Mutschler. Der Mutscheltag findet jeweils am Donnerstag nach dem Dreikönigstag statt. Das Sternpaschen in Pfullingen ist schon früher, und zwar am Vorabend des Dreikönigstages.

Pfullinger Sterne und Reutlinger Mutscheln unterscheiden sich

Nicht nur beim Termin unterscheiden sich der Reutlinger Mutscheltag und das Pfullinger Sternpaschen. Auch das Gebäck, das es in den beiden Städten gibt, ist unterschiedlich – jedenfalls ein bisschen. Die Reutlinger Muscheln haben nämlich acht Zacken, die Pfullinger Sterne dagegen nur sieben. Warum es diesen kleinen, aber feinen Unterschied gibt, ist aber unklar. Beide werden aber aus einem Hefeteig hergestellt und um beide wird in geselliger Runde gewürfelt – mit Freunden, zuhause oder in der Gaststätte. Die Würfelspiele haben witzige Namen: "Langer Entenschiss", "Der Wächter bläst vom Turm" oder „Nacket's Luisle“.