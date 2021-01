Das Amtsgericht Rottweil hat einen 32-jährigen Gastronom zu über drei Jahren Gefängnis verurteilt. Er soll sich Coronahilfen im Wert von 210.000 Euro erschlichen haben. Vorgeworfen wurde dem Mann, 18 Anträge auf Coronahilfen für fast 500.000 Euro gestellt zu haben. Die Formulare soll er immer wieder so geschickt abgeändert haben, dass sein Betrug lange nicht auffiel, so das Gericht. 210.000 Euro wurden ihm ausbezahlt. Das Geld soll aber zum Großteil nicht in sein Restaurant, sondern ins Online-Glückspiel gegangen sein. Der Angeklagte zeigte sich geständig. In der Coronapandemie habe er sich vor den Scherben seiner Existenz gesehen. Seit September sitzt der 32-jährige bereits in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Berufung oder Revision können eingelegt werden.