Einem Barbetreiber in Calw droht ein Bußgeld vom mindestens 2.500 Euro. Auf seine Kundschaft kommt laut Polizei eine Strafe von mindestens 250 Euro pro Person zu. Denn der Wirt öffnete seine Kneipe in der Calwer Innenstadt am Montag trotz des Betriebsverbots, und das sogar zwei Mal. Bei einer Polizeikontrolle kurz vor 20 Uhr stießen die Beamten auf zehn Kneipenbesucher. Die Beamten machten die Gaststätte dicht. Bei einer weiteren Kontrolle kurz vor Mitternacht war die Kneipe wieder offen, diesmal mit sieben Gästen. Alle Beteiligten bekamen eine Anzeige und einen Platzverweis.