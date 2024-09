Pfarrer Lasi kümmert sich ums Hotel- und Gastrogewerbe

per Mail teilen

Er ist nicht nur für seine Gemeinde da, der evangelische Pfarrer Matthias Lasi aus Baiersbronn. In dem Schwarzwald-Ort, der eine Hotel- und Restaurantdichte hat wie kein anderer Ort in Baden-Württemberg, hat Lasi auch ein Ohr für die Gastronomen. Er ist nämlich auch Gastronomiepfarrer. Der einzige überhaupt in Deutschland.