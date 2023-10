Esken verkündet Geldsegen für alten Gasthof in Baiersbronn

per Mail teilen

Der denkmalgeschützte Gasthof Löwen in Baiersbronn-Buhlbach im Schwarzwald kann endlich weiter restauriert werden. Der Bund zahlt laut einer Mitteilung fast eine Million Euro.

Der Gasthof Löwen aus dem Jahr 1782 ist Teil des "Kulturparks Glashütte" in Buhlbach im Kreis Freudenstadt und droht zu verfallen. Er gilt als Juwel der regionalen Architektur und Geschichte. Viele Ehrenamtliche in Baiersbronn und der Förderverein Glashütte Buhlbach haben sich in den vergangenen Jahren für den Erhalt des Löwen eingesetzt.

Ich bin froh, dass wir die Kommune und den Förderverein, der sich seit Jahrzehnten so engagiert für dieses bedeutende Zeugnis der Glasbläserkultur einsetzt, nochmals unterstützen können.

Auch der SPD-Bundestagsabgeordneten Saskia Esken war es ein Anliegen, die alte Gaststätte vom Verfall zu retten. Nun die glückliche Nachricht aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat beschlossen, rund 946.000 Euro bereit zu stellen. "Jetzt können die Arbeiten am Löwen fortgesetzt werden", schreibt Esken.

Mack: In Baiersbronn wird ein Stück Geschichte erhalten

Und ihr Abgeordnetenkollege von der CDU Klaus Mack ergänzt: "Der hohe Zuschuss für das ehemalige Gasthaus Löwen bildet einen wichtigen Baustein, um in Baiersbronn ein Stück Geschichte zu erhalten und weiterzuerzählen. Die Förderung ist die logische Fortführung einer längeren Historie an Finanzhilfen von Bund und Land, mit denen die Glashütte Anfang der 2000er vor dem Verfall gerettet wurde."

In Baiersbronn-Buhlbach befand sich vom 18. - 19. Jahrhundert die größte und bedeutendste Glashütte des Schwarzwaldes.