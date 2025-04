per Mail teilen

Die Gartenschau will auf sich aufmerksam machen. Sie verschenkt Tätowierungen an sechs Personen. Das Motiv steht fest: "Tal X". Das steht für die Gartenschau.

"Tal X" als kostenloses Tattoo - das verschenken Freudenstadt und Baiersbronn anlässlich der anstehenden Gartenschau in beiden Orten. Die ersten sechs Personen, die sich melden, bekommen das dauerhafte Tattoo. Mindestens vier Zentimeter groß soll es sein, nach oben hin gibt's keine Grenzen. Laut Freudenstadt Tourismus kommt die Aktion super an, auf dem Freudenstädter Marktplatz sind die Meinungen unterschiedlich. Das ergab eine SWR-Umfrage auf dem Marktplatz in Freudenstadt:

Wofür steht das X der Gartenschau Freudenstadt Baiersbronn?

"Tal X" steht für das Forbachtal, das die beiden Orte Freudenstadt und Baiersbronn verbindet. Das X hat das Marketing der Gartenschau schon von Anfang an in die Werbekampagne gesetzt. Es steht laut Christiane Wagner von Freudenstadt Tourismus für die Vielfalt und die vielen Möglichkeiten des Tals. Das Motiv "Tal X" ist das Logo der Gartenschau 2025.

In ganz Freudenstadt findet man das X. Es soll aufmerksam machen auf die anstehende Gartenschau. SWR

Idee der Chefin: Tattoo als Werbung

Wagner erzählte im SWR-Interview, dass ihre Chefin spontan den Einfall hatte, "dass wir ja unter die Haut gehen könnten". Zwei Mitarbeitende fanden die Idee gleich so toll, dass sie selbst auch gerne mitmachen wollten. "Aber das eigene Team ist natürlich ausgeschlossen", sagt Wagner. Mit der Aktion will man vor allem junge Menschen erreichen. Einige hätten sich auch schon gemeldet. Daher überlegt das Marketingteam, die Aktion zu vergrößern.

Die Frau hinter der Kampagne, Christiane Wagner. Selbst hat sie kein Tattoo - und das soll auch so bleiben. SWR

Wer mitmacht, bekommt neben dem kostenlosen Tattoo auch einen Preis. Darunter unter anderem eine Weinverkostung, einen Tattoo-Gutschein oder einen Wellness-Tagespass.

Die Gartenschau beginnt am 23. Mai.