Der letzte Tag brachte noch einmal Sonne und viele zufriedene Gesichter: fast 500.000 Menschen haben in den vergangenen Monaten die Balinger Gartenschau besucht. Rekordverdächtig.

Damit hatten Annette Stiehle, die technische Geschäftsführerin der Gartenschau Balingen 2023, und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Organisationsteam nicht gerechnet: 500.000 Besucher in viereinhalb Monaten. Zum Start der Gartenschau habe man mit etwa 300.000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet, so Stiehle. Das sei ein "supertolles Ergebnis".

Auch Oberbürgermeister Dirk Abel begeistert

Auch der Balinger Oberbürgermeister Dirk Abel (CDU) freute sich am letzten Tag der Gartenschau über dieses Ergebnis. Die Gartenschau sei für Balingen ein Highlight gewesen. Dass viele Menschen da gewesen und mit einem Lächeln nach Hause gefahren seien, sei ein Mehrwert für die Stadt. Abel hofft auf eine Imageaufwertung und darauf, dass die Besucher der Gartenschau wiederkommen.

Abel: "Gartenschau Balingen hat Zusammenhalt gestärkt"

Die Gartenschau habe viel für Balingen gebracht, ist der Oberbürgermeister überzeugt. An der Eyach sind Spielplätze und Liegewiesen entstanden. Die Aufenthaltsqualität für die Bürger wurde dadurch deutlich verbessert. Außerdem habe die Gartenschau Menschen aus Balingen und der gesamten Region zusammengebracht. Viele haben sich als ehrenamtliche Helfer engagiert - auch Menschen, die nicht in Balingen wohnen.

Das Team der Gartenschau habe alle Herausforderungen gut bewältigt, freuten sich die Organisatoren. Auch das Hochwasser, das drei Tage nach der Eröffnung im Mai für bange Momente sorgte.

Wahre Kunstwerke aus Blumen gab es auf der Gartenschau in Balingen immer wieder zu bewundern. SWR Altenburger

Blütenpracht und Spielplätze an der Eyach

Die Gartenschau in Balingen lockte vom ersten Wochenende an zahlreiche Menschen aus nah und fern. Viele sagten dem SWR, sie seien von der Blütenpracht fasziniert gewesen. Je nach Jahreszeit habe sich das Gelände immer wieder neu präsentiert. In verschiedenen Floristik-Ausstellungen habe man teils exotische Blumen bewundern können. Kinder freuten sich über den neu entstandenen Skatepark und Spielplätze.