Eine Gartenhütte ist am Montag in Tübingen in Brand geraten. Passanten hatten den aufsteigenden Rauch bemerkt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift. Wie hoch der Schaden an der seit Kurzem leer stehenden Hütte ist, steht noch nicht fest. Auch die Brandursache ist unbekannt.