Alles was das Gärtnerherz begehrt, bietet bis Sonntag die GardenLife in Reutlingen. Neben Wildpflanzen-Karaoke gibt es Gartendekoration und natürlich viele Blumen und Pflanzen.

Kurz vor Pfingsten ist es richtig voll in der Pomologie in Reutlingen. Der Grund: die Gartenmesse GardenLife in Reutlingen. Viele Menschen sind bereits am Eröffnungstag am Donnerstag über das Gelände geschlendert, haben die vielen Blumen genossen und sich Inspirationen für den eigenen Garten geholt.

Viele Besucherinnen und Besucher schlendern über die GardenLife und freuen sich an der Blütenpracht. SWR

Mit winterfesten Palmen gegen den Klimawandel

Der Klimawandel ist in diesem Jahr an vielen Ständen ein großes Thema, sagte die Projektleiterin Katrin Hemminger-Lang. So gibt es zum Beispiel einen Stand, der bereits winterfeste deutsche Palmen verkauft. Ein Experte erklärt in einem Vortrag, welche Gehölze im Garten besonders geeignet sind. Ein Start-Up von der Schwäbischen Alb züchtet junge, essbare Gemüsepflanzenkeimlinge, sogenannte Microgreens, die viele Vitamine und Nährstoffe enthalten. Microgreens brauchen wenig Wasser und werden laut dem Start-Up ohne Pestizide und Dünger gezüchtet.

Microgreens sind Pflanzenkeimlinge, die schon ihren vollen Geschmack ausgebildet haben und z.B. nach Kohlrabi oder anderem Gemüse schmecken. SWR

Skurriles auf der Gartenmesse

Neben den vielen verschiedenen Pflanzen gibt es auch skurrile Dinge auf der GardenLife in Reutlingen. Bei einem Stand kann man sich ein Pilzzuchtset kaufen. Die Sporen sind in einer Plastiktüte. Wer regelmäßig gießt, kann später eigene Speisepilze ernten.

Ein echter Hingucker sind drei Oldtimer umgeben von bunten Blumen. Besonders kreativ wird es dann bei einem Brunnen. Hier ist ein Brückenelement aus der Kaiserzeit verbaut. Das fertige Kunstwerk sieht ein bisschen aus wie ein Kanu aus Blech. Durch zwei alte Gießkannen spritzt Wasser ins Becken wie bei einem Springbrunnen.

Ursprünglich war dieser Kahn ein Brückenbauelement zur Kaiserzeit. Für die Gartenmesse in Reutlingen wurde er zu einem Springbrunnenbecken umgebaut. SWR

Pflanztag auf der GardenLife

Traditionell ist am Freitag auf der GardenLife der sogenannte Pflanztag. An diesem Tag geben Experten praktische Tipps. Es gibt Workshops, Rundgänge übers Gelände und auch den ein oder anderen Geheimtipp von den Gartenprofis. An jeder Ecke duftet es nach Blüten oder leckerem Essen. Die Besucherinnen und Besucher sind von der Atmosphäre und den Pflanzen begeistert.

Wildpflanzen-Karaoke mit Bestseller-Autorin

Umrahmt wird die Gartenmesse mit Vorträgen zu Baumschnitt, ökologischem Gärtnern und Pflanzen zu Zeiten des Klimawandels. Ein besonderer Gast auf der GardenLife Bühne ist Christine Rauch, auch Survival Siglinde genannt. Sie ist Influencerin und Spiegel-Bestseller-Autorin. Bei ihrem Wildpflanzen-Karaoke zeigt sie den Besuchern, welche Wildkräuter essbar sind und wie sie die Küche revolutionieren können.

Neben einer Vielfalt an Blumen und Pflanzen gibt es auf der GardenLife 2025 in Reutlingen auch historische Tomatenpflanzen zu kaufen. SWR

Historische Tomatensorten für Bürgermeisters Garten

Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) freute sich am Eröffnungstag vor allem über das gute Wetter bei der GardenLife. Dem SWR erzählte er, dass er ein großer Fan von alten Gemüsesorten, vor allem Tomaten, ist. Er hat sich außerdem nach einem beweglichen Hochbeet umgeschaut.

Noch bis Sonntag können Gartenfreunde sich auf der Gartenmesse GardenLife nach neuen Ideen und Zuwachs für die eigene Gartenoase umsehen.