Nach wochenlanger Schließung haben Gärtnereien und Blumenläden in Baden-Württemberg seit Montag wieder geöffnet. Blumenanbieter in der Region Neckar-Alb ziehen eine positive Bilanz des ersten Tages.

Pflanzen, Blumen und Zubehör für den Gartenbau dürfen wieder verkauft werden. Die Blumenhändler sind mit dem Andrang am ersten Tag sehr zufrieden. Es seien durchgängig immer mehrere Kunden da gewesen, aber mit gesunder Vorsicht, sagte Stefan Jetter von Blumen Jetter in Balingen (Zollernalbkreis) dem SWR. Alle hätten sich an das Hygienekonzep gehalten, so Jetter.

Gärtner: "Hat sich gut angefühlt"

Auch Andreas Sinner von der Gärtnerei Sinner in Tübingen ist zufrieden: Viele Kunden seien gekommen. Es habe sich gut angefühlt, wieder offen zu haben, und man habe den Kunden angesehen, dass auch sie unter den Masken vor Freude gestrahlt hätten.

Gärtnereien sind erleichtert, dass sie wieder Kunden in ihren Geschäften bedienen können. SWR

Kunden kaufen seit Corona Obstbäume

Martin Großmann von der Gartenwelt Schlotterbeck in Reutlingen ist erleichtert. Er hat festgestellt, dass sich die Kunden nach dem vergangenen Corona-Sommer viel mehr für Obstbäume, also für Früchte aus dem eigenen Garten oder Beeren vom eigenen Balkon interessieren.

Fachverband Deutscher Floristen mit deutlichen Worten

"Öffnen! Jetzt! Es geht uns an die Substanz und Ihre Gärten werden nicht mehr dieselben sein!" Mit diesen Worten hatten die Betriebe der grünen Branche die Öffnung in Baden-Württemberg und bundesweit zum 1. März gefordert und darauf hingewiesen, dass sonst große Mengen an Frühlingspflanzen hätten vernichtet werden müssen.