Er gehört für viele zum Herbst wie bunte Blätter oder Kastanien: ein leckerer Gänsebraten mit Rotkraut und Klößen. Am Besten mit Familie oder Freunden in einem gemütlichen Restaurant. Das Martinigans-Essen ist eine Tradition zum Beginn des Winterhalbjahres. Doch in diesem Jahr: Fehlanzeige. Denn die Restaurants sind geschlossen. Schlechte Zeiten also für die Gänsezüchter, denen ein kleiner, aber sicherer Markt wegbricht. Was passiert mit den Tieren? Markus Beschorner ist ins Lautertal auf den Biobauernhof der Familie Vöhringer in Gomadingen-Steingebronn gefahren und hat nachgefragt.