In einem Betrieb in Albstadt-Lautlingen (Zollernalbkreis) hat am Dienstag ein gasbetriebener Gabelstapler gebrannt. Laut Polizei wollte ein Mitarbeiter die Gasflasche an dem Fahrzeug wechseln, als aus noch ungeklärter Ursache unkontrolliert Gas austrat. Dadurch geriet der Motorraum in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand.