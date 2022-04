per Mail teilen

Eine 51-jährige Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag in Nagold von einem Auto erfasst und dabei so schwer verletzt worden, dass sie starb. Das teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer war mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Frau auf dem Gehweg erfasst.