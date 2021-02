per Mail teilen

Eine Fußgängerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) schwer verletzt worden. Ein 71-jähriger Autofahrer hat die Frau laut Polizei an einer Werksausfahrt aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Wagen angefahren. Die 50-Jährige wurde zu Boden geschleudert und vom Auto überrollt.