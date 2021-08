per Mail teilen

Ein 68-jähriger Fußgänger ist gestern Abend in Albstadt-Ebingen im Zollernalbkreis bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte ein 69-jähriger Autofahrer den Mann beim Einbiegen in ein Grundstück auf dem Gehweg übersehen. Der Fußgänger verstarb noch am Unfallort.