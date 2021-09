per Mail teilen

Wegen eines technischen Defekts ist in Bisingen im Zollernalbkreis am Sonntagvormittag der Strom ausgefallen. Anwohner hatten Knallgeräusche und Funkenflug bei einem Strommasten beobachtet. Daraus entwickelte sich ein Kabelbrand, den die Feuerwehr löschte. Die Polizei vermutet, dass ein Specht in ein Kabel gehackt und den Brand damit ausgelöst hatte.