KI: Seit fünf Jahren Forschung im Tübinger Cyber Valley

Maschinen, die selber lernen und Menschen ersetzen, das nennt man Künstliche Intelligenz. In Tübingen wird seit fünf Jahren die KI vorangebracht, in einem Foschungsverbund namens Cyber Valley.

Cyber Valley, das klingt wie Silikon Valley. Tatsächlich diente der amerikanische Ort der Computer-Pioniere quasi als Vorlage für das Tübinger Cyber Valley. Wobei der Begriff eigentlich denkbar unpassend ist: Sitz der KI-Forschung ist auf einem Tübinger Berg. Aber nach fünf Jahren haben sich jetzt alle an den Namen gewöhnt, hört man aus den Laboren und Start-Ups.

Ein Begriff in ganz Europa

Wenn es um Zukunftsthemen geht, dann fällt in jeder Runde garantiert auch das Schlagwort von der Künstlichen Intelligenz. Die hat in Tübingen eine Heimat gefunden, in einem Forschungsverbund, an dem Max-Planck-Institute, die Unis Tübingen und Stuttgart, das Fraunhofer Institut und Firmen wie Amazon, Bosch oder Porsche beteiligt sind. Als vor fünf Jahren, im Dezember 2016, der Startschuss fiel, gab es auch skeptische Stimmen. Doch mittlerweile hat das Cyber Valley einen Namen in ganz Europa.

Firmen und Forscher sind vernetzt

Vor allem in der Forschung ist viel entstanden. Etliche Spitzenleute konnte man anlocken, neue Professuren wurden geschaffen, zahlreiche Forschungsgruppen gegründet und alle miteinander vernetzt. Denn nur so könne die KI-Forschung aus dem Ländle international überhaupt wahrgenommen werden, sagte Phillip Hennig, Sprecher des Forschungsverbundes Cyber Valley, dem SWR. Außerdem wurde in den vergangenen fünf Jahren ein Zentrum für Neugründungen und Investoren aufgebaut. Heißt: Knapp 30 junge Firmen sind mittlerweile aus dem Forschungsverbund entstanden, berichtet Matthias Bethge vom Zentrum für maschinelles Lernen der Uni Tübingen.

imago images IMAGO / Arnulf Hettrich

"Das ist ganz wichtig, der Schritt aus der Ideenwelt der Wissenschaft in die Gesellschaft und in die Wirtschaft."

Lebhaft war in den vergangenen Jahren auch die Diskussion um die ethische Verantwortung in der Forschung zur Künstlichen Intelligenz. Mit diesen Fragen beschäftigen sich in Tübingen gleich drei Professoren und ein Ethik-Beirat begutachtet alle Forschungsprojekte. Die diskussionsfreudige Tübinger Öffentlichkeit hat bei der Ansiedlung des Internet-Handels-Giganten Amazon kräftig gestritten. Oberbürgermeister Palmer sieht durchaus Chancen, dass sich dadurch so etwas wie eine europäische KI entwickeln könnte.

"Chinesische KI wird eine sein, die den Menschen unterjocht, amerikanische KI wird eine sein, die den Turbo-Kapitalismus vorantreibt, und möglicherweise gibt es da für Tübinger KI, für europäische KI - eine mit Verantwortung, mit Rücksicht auf den Menschen - einen richtigen Platz."

Damit es künftig mehr Austausch zwischen Forschenden und Laien gibt, wollen die Wissenschaftler künftig noch sichtbarer und ansprechbarer sein. Ein Schülerlabor im Tübinger Stadtzentrum ist ein erstes Projekt von Patrick Klügel, der auch dafür zuständig ist, dass die Öffentlichkeit in den kommenden fünf Jahren mit dem Begriff Cyber Valley konkretere Projekte verbinden soll. Man wolle damit den Mythos KI auch etwas greifbarer machen.