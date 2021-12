Fuchs in illegaler Falle gefangen

In Gunningen (Kreis Tuttlingen) ist ein junger Fuchs durch eine illegale Falle so schwer verletzt worden, dass er eingeschläfert werden musste. Der Fuchs hatte laut Polizei die frisch ausgelegte Falle aus der Verankerung gerissen und mitgeschleppt. Ein Landwirt, der den Fuchs in ein Heunetz verheddert fand, rief die Tierrettung. Sie warnt, die Fallen lägen versteckt am Boden und lösten sehr schnell aus. Tieren und Menschen, besonders auch Kindern, drohten erhebliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.