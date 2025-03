per Mail teilen

Viel Sonne und milde Temperaturen - das frühlingshafte Wetter macht Lust auf Gartenarbeit. Beim Obst- und Gartenbauverein Metzingen laufen die Vorbereitungen.

Ein "schöner lockerer Boden" - das ist die Mission von Anja Falter. Mit einem beherzten Fußtritt sticht sie den Spaten in die Erde und kontrolliert die Qualität ihres Gemüsebeets. "Körnig muss er sein", sagt sie. Und das ist er auch: In den kommenden Tagen kann sie das Feld umgraben. Eine der wichtigsten Vorbereitungen für die kommende Gemüsesaison.

Anja Falter vom Obst- und Gartenbauverein prüft die Qualität des Bodens - er wird in den kommenden Tagen umgegraben. SWR

Tomaten im Frühling für den Garten vorbereiten

Noch ist es zu kalt, um die Samen in die Erde zu stecken. "Kein Frost mehr in der Nacht sollte sein", sagt sie. Aber dann werden Radieschen, Salat und Kräuter ausgesät. "Tomaten ziehen wir schon auf der Fensterbank, damit wir die reinmachen können, wenn es warm wird", sagt sie. Bis es soweit ist, heißt es Töpfe putzen, Feld umgraben und einfach die Sonne genießen.

Einfach rausgehen in den Garten, was tun und erfüllt zurückkommen.

Beim Obst- und Gartenbauverein Metzingen (OGV) bewirtschaften fünf Frauen das Gemüsebeet. Mit dem Projekt will der Verein vor allem jüngere Mitglieder gewinnen und so ein Bewusstsein für den eigenen Gemüseanbau schaffen. "Man muss nicht immer alles im Laden kaufen", sagt Falter.

Himbeer-Sträucher einpflanzen

In ein paar Monaten können die Mitglieder auch Himbeeren, Brombeeren und Stachelbeeren pflücken. Denn die hat die Hobbygärtnerin am Rande neben dem Gemüsefeld eingepflanzt. "Alles, wo einen Ballen hat, kann auch jetzt schon in die Erde".

Das Gelände beim OGV Metzingen wirkt um die Jahreszeit noch verschlafen, Bäume und Sträucher sind noch kahl. Einzig die Schneeglöckchen bringen Farbe auf die Wiese und kündigen den Frühling an. Und dennoch gibt es viel zu tun.

Baum und Strauchschnitt im Frühling für gute Ernte

"Wir sind gerade in der Hochzeit der Baumpflege", sagt der Vorsitzende Jörg Seitz. Am Wochenende haben sich 30 Interessierte beim OGV zeigen lassen, wie Bäume jetzt richtig zurechtgeschnitten werden. "Ich schneide einfach alles raus, was nicht zum Wuchsbild des Baumes gehört", sagt er. "Man kann dabei nicht viel falsch machen."

Die Sonne muss scheinen, die Buchfinken müssen im Ohr klingen. Wenn man das hört und man steht im Baum und schneidet, das bringt so viel Erholungswert.

Auch das sogenannte Begleitgrün wie Pfaffenhütchen oder Hartriegel verträgt laut Seitz einen Rückschnitt. Aber auch die Rosen und das fällt vielen nicht leicht. "Da muss man einfach das Herz dafür aufbringen, die kräftig zurückzunehmen", sagt der Hobbygärtner. Schon bald wird er sich an der neuen Blütenpracht erfreuen.