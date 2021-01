Friseure leiden immer mehr unter dem Lockdown. Seit Mitte Dezember müssen sie ihre Geschäfte geschlossen halten. Frisörsalons aus Tübingen und Reutlingen beteiligen sich an einer bundesweiten Licht-Aktion.

Deutschlandweit wollen Friseure vom 31. Januar auf den 1. Februar das Licht in ihren Betrieben anschalten. Das Motto: "Licht an, bevor es ganz ausgeht", heißt die Kampagne.

Friseure protestieren mit Licht-Aktion gegen die Schließung ihrer Läden. (Symbolbild). dpa Bildfunk Susann Prautsch

Mancher Frisör vor dem Ruin

Die Friseure wollen mit der Aktion erreichen, dass die Salons Mitte Februar wieder öffnen dürfen. Denn ihr Gewerbe sei vom Lockdown besonders hart getroffen, sagte Reutlingens Innungsmeister Roberto Laraia dem SWR. Er wisse von Kollegen, denen es "ganz mies gehe" und die vor dem Ruin stünden. Deshalb hat die Innung auch in einem Schreiben an ihre rund 100 Betriebe appelliert, sich an der Aktion zu beteiligen.

Auch Tübinger Frisöre schalten Licht an

Auch die Friseur-Innung Tübingen kämpft für die Wiedereröffnung der Betriebe ab dem 15. Februar und schließt sich der Aktion des Zentralverbandes des Friseurhandwerks an. Es wird damit gerechnet, dass rund die Hälfte der 35 Friseur-Salons das Licht von Sonntag an 24 Stunden lang brennen lässt. Ziel ist es, die Bevölkerung auf die Situation des Friseurhandwerks im zweiten Lockdown aufmerksam zu machen.

"Finanzdecke nie so dick wie bei anderen"

Das Problem im Vergleich zu anderen sei, dass im Frisörgewerbe die Finanzdecke nie so dick sei, deshalb sei man schneller in den Miesen als andere Betriebe, so der Reutlinger Innungsmeister. Problematisch ist laut Laraia zudem, dass die Inhaber teilweise Personal und Auszubildene verlieren. Er zum Beispiel sei weiterhin zweimal in der Woche nur mit seinen Azubis im Salon, um die bei der Stange zu halten und auf ihre Prüfungen vorzubereiten, so Laraia.

Trend: Schwarzarbeit

Mit der Kampagne "Licht an, bevor es ganz ausgeht" wollen sich die Frisöre aber auch gegen Schwarzarbeit in der Branche zur Wehr setzen. Wie Frisöre berichten, melden sich seit des Corona-Lockdowns wohl immer Menschen, die sich zu Hause die Haare schneiden lassen wollen.