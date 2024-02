per Mail teilen

"Völlig verkehrsunsicher" nennt die Polizei einen Sportwagen, den sie am Sonntagabend bei Metzingen entdeckt hat. Er wurde verbotenerweise umgebaut. Die Besitzerin wird angezeigt.

Wegen Veränderungen an der Beleuchtung und diversen unzulässigen Anbauten ist die Polizei am Sonntagabend auf einen Sportwagen bei Metzingen aufmerksam geworden. Unter anderem waren laut Polizei ein Heckspoiler sowie Abdeckungen von Seiten- und Heckscheiben an den Wagen montiert worden. Die Beamten hätten beobachtet, wie die 22-jährige Besitzerin auf das Gelände einer Tankstelle fuhr.

Sportwagen könnte gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer sein

Auf dem Gelände habe die junge Frau die Kennzeichen des Sportwagens abmontiert und in den Kofferraum gelegt. Daraufhin kontrollierte die Polizei das Auto und stellte weitere verbotene Veränderungen fest. Die führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es habe auch Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer bestanden, weil einige Bauteile falsch befestigt worden waren, so die Polizei. Der Wagen wurde aus dem Verkehr gezogen und sichergestellt. Die Besitzerin wird angezeigt.