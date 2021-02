Sie versorgen Menschen mit Perücken und Haarteilen, warten jedoch wie viele andere Branchen aus dem Hilfsmittelsektor auf eine Anerkennung ihrer Systemrelevanz. Deshalb hat sich der Bundesverband mit Sitz in Rosenfeld (Zollernalbkreis) nun beim Gesundheitsminister beschwert.

Immer wieder hätten Zweithaar-Spezialisten Probleme mit Ordnungsämtern, heißt es beim Berufsverband in Rosenfeld (Zollernalbkreis). Die Spezialisten würden oft mit klassischen Friseurgeschäften gleichgesetzt und seien deshalb aufgefordert zu schließen.

Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems

Viele verstünden nicht, dass Zweithaar-Spezialisten zu den bedeutsamen und für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems und der Grundversorgung wichtigen Berufe zählen, heißt es in dem Offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Geschäftsführerin Ramona Rausch weist auf die Bedeutung von Haarersatz für die Betroffenen hin.

"Mit Haarersatz wird die Arbeitskraft der von Haarausfall Betroffenen wiederhergestellt. Auch im Homeoffice und bei Online-Meetings werden die Menschen gesehen." Die Geschäftsführerin des Bundesverbands der Zweithaar-Spezialisten Ramona Rausch

Keine rechtsverbindliche Definition

Grundsätzlich dürften die Zweithaar-Spezialisten aber auch im Lockdown weiterarbeiten. Sie versorgen beispielsweise Menschen mit krankheitsbedingtem Haarausfall mit Perücken und Toupets. Die Kunden kommen mit einem Rezept vom Arzt. Der Haarersatz gilt als Hilfsmittel. Der Verband kritisiert, dass es keine rechtsverbindliche Definition der Systemrelevanz gebe. Die Zweithaar-Spezialisten müssten umgehend mit anderen systemrelevanten Berufen gleichgestellt werden, fordert der Berufsverband in dem Brief an Spahn. Eine Antwort des Ministeriums stehe noch aus, so der Verband.