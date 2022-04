Friedensmarsch von Donaueschingen bis Ulm

Etwa 30 Leute sind am Karfreitag im Rahmen eines Friedensmarsches von der Donauquelle aus in Richtung Ulm aufgebrochen. Unterwegs sammeln sie Friedensbotschaften. Der Anlass ist der Krieg in der Ukraine.

"Ich wollte nicht nur Nachrichten gucken. Ich wollte in Bewegung gehen", erzählt Heidrun Hog-Heidel aus Geisingen (Kreis Tuttlingen). Sie ist systemische Familientherapeutin und Pilgerführerin und hat den Friedensmarsch organisiert. Die Idee sei während eines Gesprächs mit einem Mann, der in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, entstanden. "Der hat gemeint: 'Wir haben es damals geschafft, dass die Mauer gefallen ist, ohne, dass ein Schuss gefallen ist. Wir müssen wieder auf die Straße.'"

Meinungsverschiedenheiten zum Thema Waffenlieferungen

"Kann man Frieden ohne Waffen schaffen?", fragt Hog-Heidel, bei der Begrüßung der Teilnehmer an der Donauquelle in Donaueschingen. Von dieser Frage solle man sich nicht spalten lassen, sondern miteinander reden, appelliert die Pilgerführerin. In der Gruppe sind die Ansichten dazu verschieden. Hog-Heidel meint, es brauche vor allem die Diplomatie. Johannes Schwab, Ortsvorstandsmitglied der Grünen im Schwarzwald-Baar-Kreis, ist anderer Meinung. Er habe seine Position ändern müssen, auch wenn das schmerzlich sei. In der aktuellen Situation halte er Diplomatie nicht für ausreichend. Deshalb befürworte er Waffenlieferungen.

Heidrun Hog-Heidel, die Organisatorin des Friedensmarsches, begrüßt die Teilnehmer. SWR

Auch Geflüchtete wandern mit

Der Meinung von Schwab schließt sich auch Maria Podlinnova an. Sie ist mit ihrem Sohn, ihrer Schwester und ihrem Hund aus der ukrainischen Stadt Odessa geflüchtet. Mit den Waffen würde man nicht nur die Ukraine verteidigen, sondern auch Europa und seine Werte. Wenn sie einen Job in Deutschland gefunden hat, will sie Geld an die ukrainische Armee spenden, sagt Podlinnova. Eine Freundin von Heidrun Hog-Heidel hat sie bei sich aufgenommen. So hat Podlinnova von dem Friedensmarsch erfahren.

Miteinander reden und schweigen

Doch es soll nicht nur miteinander geredet, sondern auch geschwiegen werden, so Hog-Heidel. Jeden Tag bekommen die Teilnehmer eine Fragestellung, mit der sie etwa eine Stunde ins Schweigen gehen können. Zu Beginn des Friedensmarsches ist die Fragestellung am Freitag: "Warum bin ich heute hier?". Schweigen sei ein wichtiges Element, um auch bei sich anzukommen und mit sich selbst in Frieden zu sein, wenn man in einer Gruppe laufe, sagt Hog-Heidel. Das habe sie beim Pilgern gelernt.

Am Freitagmorgen sind die Teilnehmer des Friedensmarsches von der Donauquelle aus losgelaufen. SWR

Jeder kann teilnehmen

Die Gruppe läuft am Ostersamstag von Geisingen bis nach Tuttlingen. Dort geht es am Ostersonntag vom Rathaus bis nach Fridingen weiter. Die Treffpunkte in der kommenden Woche sind:

Montag, 18.04.2022, 9 Uhr: Rathaus Fridingen

Dienstag, 19.04.2022, 9 Uhr: Bahnhof Thiergarten

Mittwoch, 20.04.2022, 9 Uhr: Rathaus Scheer

Donnerstag, 21.04.2022, 9 Uhr: Rathaus Unlingen

Freitag, 22.04.2022, 8 Uhr: Rathaus Ehingen

Von Ehningen geht es dann bis zum NATO-Hauptquartier in Ulm. Heidrun Hog-Heidel hofft, dass sich bis nach Ulm noch viele weitere Menschen anschließen. Interessierte können einzelne Etappen oder den ganzen Weg mitlaufen. Sie werden gebeten, Friedenssymbole, Fahnen und Transparente mitzubringen. Wer länger mitwandern will, muss sich selbst um eine Unterkunft kümmern. Unterwegs sammelt die Gruppe Friedensbotschaften auf einer Papierrolle, die dann der Wache des NATO-Hauptquartiers übergeben werden. Im Anschluss sollen diese dann an Bundestagsabgeordnete und die russische Botschaft geschickt werden.