Demo gegen "Säbelrasseln"

Gut 100 Menschen haben am Samstagnachmittag in Tübingen gegen einen möglichen Krieg zwischen der Ukraine und Russland und die Sicherheitskonferenz in München demonstriert. Dazu aufgerufen hatten die Informationsstelle Militarisierung und das Friedensplenum/Antikriegsbündnis Tübingen. Mit Plakaten auf denen „Frieden schaffen ohne Waffen“ und „Solidarität statt Autorität“ stand, ging die Friedensbewegung auf die Straße. Bei der Kundgebung unter dem Motto „gegen das Säbelrasseln“ zwischen der NATO und Russland auf dem Tübinger Holzmarkt forderten die Demonstranten auch den Austritt Deutschlands aus der NATO. Außerdem wurde die Kriegsrhetorik angeprangert. Diese hätte die Menschen sowohl in Russland, der Ukraine und auch Deutschland verunsichert. Abrüstung statt Aufrüstung sei das Gebot der Stunde, so ein Redner der Informationsstelle Militarisierung. Statt zu drohen, müsste man wieder zu ernsthaften Verhandlungen übergehen.