Ukraine-Solidaritätsplakate zerstört

In der Horber Innenstadt sind Friedensplakate zerstört worden. Vereinsmitglieder vom Projekt Zukunft hatten vor ihren Räumen am Horber Kloster Transparente mit der Aufschrift "Free Ukraine! Stopp Putins Krieg" angebracht. Eine Zeugin beobachtete, wie sich am Montag ein russisch sprechendes Ehepaar mit Scheren an den Plakaten zu schaffen machte. Der Verein erstattete nun Anzeige gegen Unbekannt. Der Horber Oberbürgermeister Rosenberger ist entsetzt. Der Vorfall mache deutlich, dass die russische Propaganda auch in Horb bei Einzelnen auf fruchtbaren Boden stoße.