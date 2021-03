"Keine leeren Versprechungen mehr" - unter diesem Motto stehen Aktionen der Fridays-for-Future-Bewegung am heutigen, weltweiten Klimastreiktag. Auch in der Region sind etliche Veranstaltungen geplant.

Die Fridays-for-Future-Bewegung will auch in Corona-Zeiten weiter für den Klimaschutz auf die Straße gehen. In Deutschland sind nach Angaben der Veranstalter unter Einhaltung von Hygieneregeln Präsenz-Aktionen in mehr als 210 Städten vorgesehen. Bereits am Vormittag gibt es Protestaktionen in Albstadt (Zollernalbkreis) und in Freudenstadt.

Fahrraddemo durch die Innenstadt

In Nagold (Kreis Calw) gibt es ab 13 Uhr eine Fahrraddemo durch die Innenstadt. In Tübingen machen die Aktivisten mit einem Sitzstreik vor dem Rathaus auf den Klimawandel aufmerksam. Beginn dort ist um 14:30 Uhr. Auch in Reutlingen wird protestiert.

Die von jungen Leuten ins Leben gerufene Bewegung kämpft seit ihrer Gründung im Sommer 2018 gegen die Auswirkungen des Klimawandels und für die weltweite Einhaltung der Klimaziele.