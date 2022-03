Freudenstadt unterstützt Privatwaldbesitzer

per Mail teilen

Wälder sind wichtig: fürs Klima, die Artenvielfalt, die Produktion von Holz. Weil sie oft ungepflegt sind, hilft Freudenstadt Privatwaldbesitzern, ihre Wälder in Schuss zu halten.

Sie sind oft ein Problemfall: kleine Stücke Privatwald, die irgendwo mitten in einem Waldgebiet liegen. Oft führen keine Wege zu den Privatwaldstücken. Manchmal wissen die Besitzer laut Forstingenieurin Lena Rentschler vom Kreisforstamt Freudenstadt nicht einmal, wo ihre Waldstücke eigentlich genau sind. Entsprechend ungepflegt sind die Waldstücke. Keiner kümmert sich um Bäume, die vom Borkenkäfer befallen sind. Keiner kümmert sich ums Aufforsten.

Kreis Freudenstadt bekam vom Land Geld für Privatwald-Management

Um solche Stücke sinnvoll zu pflegen und zu nutzen hat das Landwirtschaftsministerium Geld an die Kreisforstämter überwiesen. In Freudenstadt wurde damit die Stelle von Lena Rentschler geschaffen, die sich um die Privatwälder kümmert. Ein Drittel des Waldes im Landkreis Freudenstadt gehört Privatleuten, sagt sie. Das bedeutet insgesamt rund 7.100 Eigentümerinnen und Eigentümer, die oft nur kleine Waldstücke besitzen. Das will man ändern.

Kleine Waldstücke zu Gemeinschafts-Privatwäldern zusammenlegen

Weil es kaum möglich ist, die kleinen Privatwald-Stücke sinnvoll zu bewirtschaften, sollen sie zu größeren Gemeinschaftswäldern zusammengelegt werden, erklärt Susanne Kaulfuß, die Leiterin des Kreisforstamtes Freudenstadt. Aus unzugänglichen, nicht lukrativen Stücken werde so eine große Fläche, für die die Besitzer gemeinsam Fördergelder beantragen können, für die aber nur einmalig gemeinsame Abgaben geleistet werden müssen. Auch der Holzeinschlag sei im großen Stil leichter zu organisieren. Das Projekt zur Förderung von Privatwäldern ist auf zwei Jahre angelegt.