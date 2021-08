Mit einer neuen Attraktion wartet das Freudenstädter Panoramabad auf. Besucher und Besucherinnen können dort mit einer VR-Brille Korallen und bunte Fische bestaunen.

Für Außenstehende mag es etwas seltsam aussehen: Da liegt in einem abgezäunten Bereich im Becken eine Schwimmerin im Wasser. Sie hat eine große VR-Brille auf dem Kopf, mit der sie nach unten schaut. Über den Schnorchel im Mund bekommt sie Luft und zur Sicherheit liegt sie auf einer Schaumstoffmatte. Die ist an einer Schnur befestigt, an dessen anderen Ende am Beckenboden ein schwerer Sandsack liegt – damit niemand abtreiben kann.

Zwei Filme zur Auswahl

Die Korallen, Schildkröten und bunten Fische, die mit der VR-Brille gesehen werden, stammen aus einem Film, sind also nur virtuell vorhanden. Dennoch ist das Ganze eben die neue Attraktion im Panoramabad in Freudenstadt. Momentan gibt es zwei unterschiedliche Filme zur Auswahl, erklärt Marketingleiter Christian Schebetka. Zum einen den Film mit dem Korallenriff, bei dem es sich anfühlt als würde "man mit den Fischen schwimmen". Der andere Film mutet gefährlicher an.

Korallen und bunte Fische im Panoramabad - natürlich virtuell Stadtwerke Freudenstadt

Man taucht zu einem alten Schiffswrack ab, dort begegnet einem unter Umständen auch ein Haifisch.

Angebot für alle Altersgruppen

Ab Herbst sollen noch mehr Welten dazu kommen. Die Betreiber des Panoramabades gehen davon aus, dass das virtuelle Korallentauchen für alle Altersgruppen attraktiv ist. Man muss schwimmen können, erklärt Schebetka, das sei die einzige Voraussetzung. "Wir haben Kinder, wir haben Erwachsene, aber wir haben auch durchaus Leute an die 70, die das schon gemacht haben und die alle total begeistert waren", sagt er.

Für alle die, die Lust darauf haben und bei denen es gesundheitlich geht, gibt es an sechs Tagen die Woche die Möglichkeit, sich für fünf Euro eine Zeiteinheit zu buchen.